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騰訊要求平台停止帳號租賣

2021-09-08 列印
　　內地早前收緊對未成年人打機監管，有內地媒體報道指，青少年可花錢租號、買號繞過監管。騰訊（700）旗下騰訊遊戲官方回應指，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，截至目前騰訊已向超過20間帳號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。

　　據央視新聞報道指，網絡上可以通過租號、買號等途徑繞過監管無限制玩網遊。記者在相關店舖花費33元人民幣租了兩個小時帳號，按店家提示進入遊戲界面，整個過程並沒有觸發任何實名認證系統。報道又指，自限遊令推出，有店舖以24小時網上服務吸客，買家付費後便可進入「租號選號網」，其後可選擇《王者榮耀》、《絕地求生》等多款熱門供選擇。



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