  • 2021年9月8日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： 來港易上水倫常慘案滙豐旅遊建議193

日報新聞 > 金融

HKTVmall上月交易額增18%

2021-09-08 列印
　　經營網購平台HKTVmall的母企香港科技探索（1137）（前稱香港電視）昨日公佈，8月份定單總商品交易額達6.33億元，按年增長18.1%；平均每日定單量為4.27萬張，按年增長29.8%；有54.9萬名獨立客戶於HKTVmall上購物，該三項數據均創該網購平台的新高；當中其平均定單值按月增加6.2%，至478元，平均每日定單總商品交易額按月升11.5%，至2040萬元。

　　香港科技探索表示，在定單總商品交易額中，約12.4%為公司於2021年7月1日至21日，推出的「350港元購買500港元電子禮券計劃」下購買的電子禮券結算；當時共售出面值超過2.88億元的電子禮券。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd