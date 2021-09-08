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陽房可分派收入減6% 末期息13.1仙

2021-09-08 列印
　　陽光房地產基金（435）截至今年6月底止全年度，可分派收入4.38億元，按年跌6.1%，派末期息每基金單位13.1仙，末期息按年減3.6%，連同中期息12.5仙，合共25.6仙，派息比率97.5%。該公司解釋，可分派收入下降主要因為旅遊和社交距離限制持續影響商業地產行業。該公司又預期，由於未來一至兩年將有大量寫字樓新供應投入市場，加上旅遊限制，跨國企業在租寫字樓方面持觀望態度，將令其寫字樓租用率受壓。

　　集團期內收益7.99億元，按年下滑6.5%；物業收入淨額近6.4億元，跌6.6%，除稅後虧損2.34億元，去年同期為7.51億元。截至6月底，整體物業組合平均租用率為93.7%，較去年同期跌2個百分點。



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