中環IFC外望——永久離港取積金 次季增至8000宗

本港近期移民人數攀升，積金局最新統計數據顯示，今年第二季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為6.02萬宗，按季跌10%，但當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目在第二季為8000宗，按季增4%；涉及金額20.95億元，按季增8.5%，按年則升1.12倍。涉款21億按年倍增積金局表示，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，今年第二季的申索數目為8000宗，與對上三季（分別為8100宗、8500宗及7700宗）大致相若。發言人指出，計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，故實際申請人數少於申索宗數。發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，返回其原居地（例如非本地僱員結束在港工作）或移居內地生活人士亦會以此理由作申請。截至6月底，強積金總資產約1.22萬億元，按年增長26%，其中扣除收費及費用後的淨回報逾4600億元。港澳支付寶推內地匯款服務AlipayHK聯合支付寶（澳門）宣佈，今日起兩地用戶可滙款至內地支付寶帳戶連結的銀行帳戶，而且可享實時到帳、零手續費和優惠匯率。同時，支付寶（澳門）亦成為澳門第一個提供跨境匯款服務的電子錢包。由即日起AlipayHK正式推出內地匯款服務，用戶逐步可透過中級或以上身份認證的帳戶，以港幣匯出款項至收款人的內地支付寶帳戶所連結的銀行帳戶，收款人則可實時接收人民幣的款項。AlipayHK用戶可隨時查閱交易紀錄，了解匯款情況。另外，AlipayHK將推出100元獎賞優惠。高瞻