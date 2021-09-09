納指高位回落 杜指挫６８點 褐皮書指經濟小幅放緩

美國聯儲局在今日凌晨發表褐皮書，在發表之前，市場觀望氣氛濃厚，美股昨晚早段窄幅上落。美股杜指早段跌10點，至35089點，標普指數微跌2點，至於納指早段則跌0.3%。聯儲局發佈俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告指，因出現勞工及原材料短缺，加上對新冠Delta變種病毒疫情的擔憂，美國經濟增長於七月及八 月「小幅放緩」。報告稱，經濟放緩主要是由於「大多數地區的民眾外出就餐、旅行、以及旅遊業有所回落，反映出於Delta變種病毒蔓延引發的安全擔憂。」杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報35031點，跌68點；納斯達克指數收報15286點，跌87點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.62港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見508.26港元，較香港收市價跌16.24港元。港股夜期中段跌49點，至26164點，較恒指收市低水157點。歐洲股市跌幅較大，英國富時指數中段跌0.4%，至於德國DAX指數以及法國CAC指數，中段分別跌1%以及0.6%。供應緊張油價上升除了聯儲局褐皮書之外，肺炎病毒不斷變種，各國政府束手無策，會否打擊環球經濟復甦，亦是市場關注的焦點。美國墨西哥灣受颱風吹襲之後，原油供應未能完全恢復正常，推動油價上升，紐約期油昨晚曾升1.4%，至每桶69.3美元；油價持續反彈。紐約10月份付運期油升95美仙，收報每桶69.3美元。港股周三表現反覆，恒指早段曾升207點，至26560點，但上試50天線（26566）未果後掉頭向下，收跌32點，報26320點；國指跌18點，收報9449點，一度重越50天線（9512）；科指跌16點，收報6871點，50天線（6909）同樣得而復失；北水南下淨流入7.4億元，按日減少81.81%，大市成交金額略升至1521億元。藍籌股個別發展，重磅金融股持續腳軟，滙控（005）軟1.34%，收報40.45元；建行（939）跌0.7%，收報5.67元；平保（2318）跌0.33%，收報61.05元；友邦（1299）收跌0.32%，報94.65元。大型科技股大致向好，騰訊（700）升1.75%，收報524.5元，3連升；美團（3690）升1.4%，收報261元；阿里巴巴（9988）升0.53%，收報170.9元，見10日高位。重磅科網股續向好連接澳門與珠海的青茂口岸開通，花旗指或意味內地最終將取消簽證限制，訪澳旅客受惠過境時間減少，加上富瑞看好行業持續復甦，料今年「十一黃金周」澳門賭收可顯著回升，帶動濠賭股全線受捧，銀娛（027）抽升4.96%，收報54元，為表現最佳藍籌股；澳博（880）揚3.6%，收報7.48元；永利澳門（1128）拉升2.66%，收報9.65元。