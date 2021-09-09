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貝萊德在華公募基金籌得67億

2021-09-09 列印
        全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）懶理金融大鱷索羅斯（George Soros）的批評，其在中國設立的首隻公募基金，在縮短認購期的情況下，完成了66.8億元人民幣的募資，期間超過十一萬名投資者參與了是次認購，力挺貝萊德。

        據悉，該基金名為「貝萊德中國新視野證券投資基金」，於8月30日推出，原定募集截止日為本周五（10日），最終提前至上周五（3日）結束。主要聚焦新能源、泛消費、數碼化革命、養老等領域。



        外電引述消息人士稱，貝萊德提前數天結束募資，未達到80億元人民幣的計劃集資上限，是為了盡快開始投資。不過，亦有業內人士指出，提早結束募資時間，在中國市場屬常見。
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