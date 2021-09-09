內房債務危機擴大 恒大傳停付銀行貸息

內房股債務危機擴大，中國恒大(3333)昨日傳出暫停支付本月的部份銀行貸款利息。而繼花樣年（1777）債券遭花旗及瑞信私銀部門拒絕作為貸款抵押後，另一內房開發商富力地產（2777）亦恐陷債務泥潭，債券價格急挫。受負面消息纏繞，恒大昨日一度跌穿2009年上市3.5元的招股價，低見3.46元，收市報3.71元，倒升約3.9%，不過，集團市值從今年初高位蒸發近1800億元，僅剩391億元。金融資訊提供商REDD引述4名知情人士稱，恒大已通知2間銀行將暫停支付9月21日到期的貸款利息。據指，恒大在本周告知其中1間銀行，稱公司財務將不會簽字支付到期的利息，並要求銀行等待公司有關其延期還款計劃的進一步方案，目前該還款計劃尚未完成。報道指，目前恒大尚未向其所有貸款銀行，就有關暫停利息支付發出正式通知。惠譽再將恒大降級報道提到，恒大或將延期支付其所有9月8日起的資管產品，恒大在本月有1.65億的美元債券票息需要支付，包括一筆於2022年3月23日到期的8.25厘債券利息8350萬元，需要在9月23日支付﹔以及一筆2022年3月29日的9.5厘債券利息4750萬元，需要在9月29日支付。國際評級機構惠譽昨日再次下調恒大集團及其子公司的長期發行人違約評級，由「CCC+」調降至「CC」，將其高級無抵押評級由「CCC」調低至「C」。對此惠譽表示，調降評級處於擔心恒大可能發生某種形式的違約風險。受債務風波發酵影響，去年曾位於年度銷售金額30強榜內的富力地產亦隱現危機，雖然公司管理層在上月業績發佈會上表示，計劃在今年9月內實現1至2條紅線「變綠」，但根據其披露的半年報數據顯示，公司財務狀況未如早前提到般有所改善，月初又遭評級機構穆迪於下調評級，隨後其境內外債券被投資者恐慌拋售，債券價格頻創新低。