  • 2021年9月9日 星期四
  • 28º
  • 78%
熱門： 打針抽樓凱滙鄒幸彤山麗苑康森

日報新聞 > 金融

九個月內270間房企破產

2021-09-09 列印
　　自中國恒大（3333）深陷債務危機後，內房市場出現骨牌效應，部份房企遭到洗牌。據內媒統計，今年截至2021年9月5日，共有274家房企發布破產文書，平均每天都會有一間房企破產。有地產分析師對此表示，「從比例上看，中國房地產開發企業數量在10萬間左右，9個月破產270多間，屬於正常的優勝劣汰。」

        這批破產的房企主要以小微房企為主，對此該名地產分析師亦補充道，「這類企業的競爭力和抗風險能力都較弱，融資能力也遠低於大中型房企。」不過，據內媒梳理破產房企名單是發現，破產房企雖以小微房企為主，但其中不乏部份知名房企，這意味行業正面臨新一輪洗牌重塑。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd