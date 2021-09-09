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證監遏「唱高散貨」 凍結可疑證券帳戶

2021-09-09 列印
　　近年投資騙局「唱高散貨」猖獗，香港證監會致力打擊。在亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）合規研討會上，證監會法規執行部執行董事魏建新表示，現時證監已制定長線及短線方法應對「唱高散貨」行為。他指出，在可行的情況下，證監將採取行動，凍結懷疑涉及騙局的證券帳戶，去年已凍結逾100個本港證券戶口，涉及超過9億元。

        「唱高散貨」市場不當行為大多會慢慢推高股價，通過社交媒體平台誘騙受害人買入股票，其後拋售獲利，他表示執法有一定程度上的難度，因為案發時間急速。



        他又指，證監目前搜集大量資料，未來將與廉政公署和警方加強合作。

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