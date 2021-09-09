岸邁生物擬明年港上市 新世界鄭志剛有份投資

生科股繼續成為新股市場火車頭，新世界發展（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛有份參投的生物製藥公司岸邁生物（EpimAb Bio）計劃最快明年來港上市，集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），已聘請高盛及瑞銀協調上市事宜。自2017年至今，岸邁生物已完成A、B、C三輪融資，分別籌得2500萬美元、7400萬美元及1.2億美元的融資。最近一輪在今年3月底，由招銀國際、韓國未來資產基金共同領投，鄭志剛、弘毅投資、魚鷹資管、燕創資本等亦有份參投。傳海倫司一手中籤60%資料顯示，岸邁生物創立於2016年，在上海及蘇州各設有研發中心和生產基地，專注於利用自主知識產權的雙特異性抗體技術平台FIT-lg進行創新生物產品的研究和開發，針對免疫腫瘤和其他臨牀需求高的領域進行雙特異性抗體系列原創產品的開發。另一方面，市場消息指出，在本周五掛牌的內地連鎖酒吧海倫司（9869），獲得大約2.8萬人認購。至於一手中籤率為60%，認購3手穩中一手。海倫司的招股範圍為18.82元至20.72元，早前有報道指，該股將於中間水平的19.77元定價。與此同時，外電引述知情人士表示，中國生物製藥公司箕星藥業，亦計劃明年來港上市，集資3億美元（約23.4億港元），該公司正與財務顧問商討上市事宜。箕星藥業今年7月14日完成了B輪融資，投資方為RTW Investments，是一家專注於生科製藥領域投資的公司。同時，公司又宣佈任命羅萬里（Joseph Romanelli）為首席執行官。羅萬里曾任職默克藥廠（MSD）中國區總裁4年。此外，續有中概股回流本港，去年8月在美國紐交所上市的貝殼找房（BEKE），近日盛傳有意來港進行雙重主要上市，計劃籌資20億美元（約156億港元），並已聘任高盛為牽頭行，負責其回港上市事宜。不過公司之後否認上述傳聞，指沒有相關上市計劃。