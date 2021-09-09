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傳字節借貸390億 今年上市機會微

2021-09-09 列印
　　科技獨角獸、Tiktok母企字節跳動上市傳聞不絕於耳，有外媒引述消息報道，字節跳動目前正與銀行進行談判，以通過銀團借貸方式，借入不超過50億美元（約390億港元），用於債務再融資和支付海外擴張費用，因此報道判斷字節跳動今年似乎不太可能再上市集資。

　　知情人士續指，字節跳動需要在人手增長、營銷和計算能力等方面繼續投入資金。不過貸款確切金額尚未最終確定，談判還在進行中，但已與銀行討論籌集40至50億美元（約312億至390億港元）的可能性。



　　此外，報道指出，借入的不超過50億美元，將計畫使用一半以上的資金為現有債務再融資，其餘將用於世界其他地區的營運。



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