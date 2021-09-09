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金沙上月蝕1.25億美元

2021-09-09 列印
　　金沙中國（1928）公佈，於今年7月及8月期間，淨虧損錄6300萬元（美元，下同）及1.25億元，去年同期則分別錄得淨虧損1.65億元及1.75億元；經營虧損達2500萬元及8300萬元，於去年同期則分別錄得1.41億元及1.48億元；淨收益分別為2.65億元及1.48億元，分別按年升5.16倍及1.79倍。另外，於今年7月及8月經調整物業EBITDA（除息稅折舊及撥備前盈利）分別為4400萬元及虧損1400萬元，去年同期經調整物業EBITDA虧損分別為7900萬元及8300萬元。

　　金沙又披露，截至今年8月底，其流動資金為25.6億元。





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