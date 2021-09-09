中環IFC外望——聯想發佈新服務TruScale

聯想集團（992）再度升級轉型，拓展業務版圖，聯想昨日舉辦2021聯想創新科技大會，在會上發佈新IT服務品牌「聯想TruScale」。集團董事長兼首席執行官楊元慶表示，集團將啟動重大戰略升級，推出了基於「端、邊、雲、網、智」架構的技術、服務和解決方案；同時計劃未來三年研發投入將「翻倍」。有分析指，新品牌或會帶來協同效應。楊元慶指出，聯想的新IT服務品牌「聯想TruScale」，其核心要義是XaaS「一切皆服務」，把傳統的硬件、軟件、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，打造成完整的新IT解決方案與服務，整合成可以訂閱的、一站全包的服務模式，相信可以從根本上改變整個IT行業。楊元慶又說，客戶在ICT架構各個層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求，「聯想TruScale」服務都有對應的方案；在繼續加強傳統的支持服務的基礎上，聯想將通過「一切皆服務」來實現運維服務在不同客戶中的橫向拓展，用場景化、可複製的解決方案服務實現向垂直行業的縱向延伸。抵制不良文化 騰訊網易遭約談中國政府繼續收緊對網絡遊戲監管，中央宣傳部、國家新聞出版署等部門昨日對騰訊（700）、網易（9999）等網絡遊戲企業和平台進行約談。當局強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務，亦要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。此外，監管當局要求各企業要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，應把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。高瞻