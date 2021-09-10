內地監管機構再度約談騰訊（700）及網易（9999）等網遊巨頭，受多項負面消息纏繞，騰訊股價再度跌穿500元，尾市時段有消息指內地當局將暫停新網絡遊戲審批，騰訊跌勢加劇，收市大跌44.5元或8.5%，報480元，成交金額高達267億元。有市場人士指，短期內騰訊或仍有下跌空間。騰訊股價再度失守500元大關，收挫8.48%報480元，為表現最差藍籌股，拖低大市191點。其他科網股亦急挫，阿里巴巴（9988）瀉5.79%，收報161元；另外交通運輸部稱要降低網約車平台過高抽成比例，嚴查大數據殺熟等違法違規行為，美團（3690）跌4.75%，收報248.6元。手遊股續成監管風眼，網易瀉11.03%，收報133.9元，領跌科指成分股。網易暴瀉11% 科指最差國家新聞出版署等監管機構周三（8日）約談騰訊和網易等遊戲企業和平台，強調各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲帳號租售交易服務。此外，有媒體引述消息指，當局在與騰訊及網易會晤中，透露將暫停新網絡遊戲審批，以跟隨中央壓抑年輕人遊戲成癮問題。消息人士稱，目前尚不清楚會暫停新遊戲審批多久。就有關消息，有傳網易首席執行官兼董事丁磊在公司內網闢謠，直指為「假消息」。騰訊日前回應約談指，將認真學習約談精神，在相關主管部門指導下，從嚴落實未成年人防沉迷相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。獨立股評人劉兆祥指，若往後內地監管政策轉趨穩定，長線而言騰訊股價將有望反彈至550元，但暫難以重返600元高位。短期而言，他建議投資者可待騰訊股價回落至475元才入市。