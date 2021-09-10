新地多賺13.5%派息3.7元郭炳聯：對樓市充滿信心

新鴻基地產（016）截至今年6月底止年度，基礎溢利按年增長2%，至298.7億元，計及投資物業公平值變動的純利則增長13.5%，至266.9億元。末期息按年持平派3.7元，全年派息亦維持4.95元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，在「十四五」規劃及一國兩制支持下，預期未來將會更美好，對樓市前景充滿信心。郭炳聯在業績報告中表示，在中國十四五規劃的支持下，香港除了繼續成為傳統的國際金融、航運、貿易中心外，並將建設為國際創新科技中心，同時在「一國兩制」方針下定能享有優勢，在大灣區內持續發展經濟。他指出，這些因素均有利香港未來的長遠和經濟前景，「讓香港蛻變成新的『東方之珠』和融合中西文化的現代大都會」。他預期香港的未來將會更美好，加上環球息率偏低，對香港樓市的前景充滿信心。短期仍受封關措施影響他又指出，新地自1972年上市以來，對中港前景懷着堅定信念，「經歷近半世紀的大環境起跌，累積豐富知識和經驗，將能應對未來各種未知變數」，指該集團擁有龐大經常性收入，能將可能面對的挑戰轉為機遇。至於短期內挑戰，他指封關措施影響經營環境，但兩地疫情均有效受控，中港應可更快及更容易恢復正常人流交往，將有利整體經濟，特別是零售及酒店業。新地於期內連同聯營及合營企業的總收入按年增長4.4%至971.3億元，當中佔約一半的物業銷售收入增11.5%，至460.2億元。截至6月底未確認合約物業銷售收入金額為303億元，預計約198億元於今個財年確認。而總租金收入上升2%至247.9億元，主要是內地收租表現強勁，大增33%，至61.2億元，抵銷香港租金收入減少5.2%，至180.3億元。新地在香港的平均出租率維持約91%水平，續租租金下跌，但指出零售租戶的銷售額在去年底已走出低谷，整體出租率近月有改善。