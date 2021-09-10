自螞蟻集團上市失敗後，其估值一跌再跌。外電報道，螞蟻股東之一的富達投資在今年2月後，再次調低螞蟻估值，由1440億美元（約1.12萬港元）降至6月底的780億美元（約6084億港元），跌幅達45.8%，較螞蟻去年上市前夕的估值2350億美元（約1.83億港元），瀉66.8%，市值蒸發三分之二。有關估值是根據富達申報所持螞蟻股份估值推算出的螞蟻總市值，另一份監管申報文件顯示，富達持倉估值可能在7月進一步下降至670億美元左右，不過當月披露內容範圍有限，因此很難知道該數值下降，反映的是估值下調還是基金持倉的變化。報道指出，富達削減估值的決定可能會給其他投資者施加壓力，令他們亦開始考慮調整對螞蟻估值，儘管許多全球性基金已經將螞蟻估值維持在1700至1900億美元（約1.33至1.48萬億港元）的範圍內。富達和螞蟻的代表不予置評。螞蟻上市無限期擱置後，多個金融機構調低對其估值，包括華平投資（Warburg Pincus LLC）和富達投資。受到中國監管機構的大力整頓影響，螞蟻的前景飽受外界質疑。為了跟進中國的新規定，螞蟻在今年3月任命新首席執行官，並承諾徹底改造其業務。零氪科技擬棄美來港螞蟻突然煞停上市進程，開啟中國監管層對科網企業，甚至是境外上市企業的監管風暴。在巨大監管壓力下，不少擬赴美上市的中概股都叫停計劃，重新部署上市行動。其中阿里健康（241）有投資的零氪科技（LinkDoc）7月暫緩赴美上市大計後，市傳正尋求透過非公開渠道募資2至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。消息又指，零氪科技亦有考慮來港上市，計劃在進行中，尚未有最終決定，其IPO前一輪融資和來港上市計劃的細節或存有變數。同樣保持謹慎態度的還有螞蟻有份投資的共享單車企業哈囉出行。哈囉出行今年4月份，毅然放棄了在美國納斯達克上市，據報現正接近完成新一輪融資。