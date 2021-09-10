8月份食品煙酒類價格下降2%，影響CPI下降約0.58個百分點。畜肉類價降27.1%，導致CPI下降約1.20個百分點，其中豬肉價格下降44.9%，影響CPI跌約1.09個百分點；鮮菜價降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點。
內地通脹放緩 上月CPI升0.8%
8月份食品煙酒類價格下降2%，影響CPI下降約0.58個百分點。畜肉類價降27.1%，導致CPI下降約1.20個百分點，其中豬肉價格下降44.9%，影響CPI跌約1.09個百分點；鮮菜價降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點。
打針劑數突破800萬 長者接種率低堪憂
本港推行新冠疫苗接種計劃近二百日，接種劑次突破八百萬，但長者接種率偏低，對整體抗疫不利。當局指，七十歲以下首針接種率達七成，但七十歲以上的僅為兩成七。有專家擔心，若本港日後爆發新一波疫情，未打針的長者...
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施虐者月賺四萬 最細10歲 虐貓片揭殘忍產業鏈
內地動保人士近日發現網上有人販賣虐貓影片，並已經發展成「產業鏈」。據內媒指，有人專門錄製虐貓的影片、整理出售，四十元（人民幣，下同）便可以買逾一百GB虐貓影片。報道指，有關影片擁有大量買家，其中有施虐...
2021-09-10
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三星堆掘出最完整金面罩
四川省文物考古研究院公佈新一批三星堆考古出土文物，共有逾五百件，當中包括一張目前三星堆考古發掘中出土最完整的金面罩；其餘文物則包括大批青銅器、玉器、象牙、骨雕、石器及海貝等。據報，該金面罩被發現時如被...
2021-09-10
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恒地逾81億奪土瓜灣項目
市建局旗下土瓜灣庇利街/榮光街項目昨日開標，由恒基地產以逾81億元、力壓其餘五家入標財團奪得，以可建樓面逾71萬方呎計，每呎樓面地價11414元，屬市場估值下限。 每呎樓面地價11414元 恒基發言人...
2021-09-10
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傳暫停審批遊戲 騰訊瀉8.5%
內地監管機構再度約談騰訊（700）及網易（9999）等網遊巨頭，受多項負面消息纏繞，騰訊股價再度跌穿500元，尾市時段有消息指內地當局將暫停新網絡遊戲審批，騰訊跌勢加劇，收市大跌44.5元或8.5%，...
2021-09-10
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約拿芬大衛磨劍歐聯 里爾材
上輪法甲及周三世界盃外圍賽都有士哥，里爾加拿大射手約拿芬大衛狀態甚勇，透露多得球會拍檔布拉卡爾馬斯傾囊相授。今晚聯賽作客羅連安特，他揚言這對老少組合有力士哥率隊大勝，為下周二歐聯主場對禾夫斯堡振聲威，加上對賽往績支持，逾三倍讓球主客和讓一球「客勝」單注或過關皆宜。（Now638、714台周六凌晨3:00直播） 八月底法甲2:1主場擊敗蒙彼利埃射入奠勝球，以及周三世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，代表加拿大3:0主場大勝薩爾瓦多也有士哥，廿一歲的約拿芬大衛透露自己能左右開弓，多得三十五歲的里爾前鋒爾馬斯學習教授。他矢言自己和聯賽開季四戰入兩球的拍檔，有力領軍大勝劍指歐...
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【舞蹈影像】 疫情下重新連結，《跳格國際舞蹈影像節》開拓數碼新現場
現場觀看的體驗無可取代，但在疫情衝擊下，近年許多表演藝術工作者，都嘗試開闢數碼和網上戰線。自2004年起主辦的《跳格國際舞蹈影像節》，今年開宗名義打着「以科技連繫彼此，寒冬中迎接蛻變」的旗號，帶來多部...
2021-09-08
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9-18開戰 林作預兩分鐘狂轟提早收工 鍾培生兩Round搞掂 : 一定打傷佢
全城矚目的《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2021》下周六（18日）舉行，擁3年拳擊經驗的百億富三代鍾培生（Derek），將迎戰僅學拳半年的林作，不過Derek絕無輕敵，仲聲稱操得比以前...
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社論——是時候要前線員工全打針
各界獎勵市民接種新冠肺炎疫苗的行動，隨著各項抽獎結果陸續出籠，效果發揮得七七八八。據政府最新公佈的數字顯示，十二歲以上至七十歲以下人口的接種率為七成，換言之，經過近二百天接種計劃，仍有三成人未打針，當中不少為工作人口，加上七十歲以上長者打針率偏低，僅約二成多。整體接種率上升速度緩慢，令人擔心日後新一波來犯，群體免疫力不足以對抗變種病毒。現在各私人公司要進一步催谷員工打針，尤其前線須接觸人流的職位，如果健康適合，沒有理由拖延打針。 部份僱主為保障疫下能夠持續業務，開始採取必要的谷針手段。國泰航空指，疫情嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令航空公司難以為未接種...
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馬場浮世繪——金庫神偷全兄弟初出熱倒
二○一八年全球最高分賽駒「金庫神偷」的全兄弟馬Frantastic，同樣是由高仕登訓練，千呼萬喚，馬兒於英國時間周三在唐加士達馬場終於首次登場，出戰一場兩歲處女馬賽，並且由戴圖理操刀，自然被捧成大熱門，然而表現未如預期只跑第三，頭馬是臨場易配郗福年的Israr。Israr原定配高俊誠上陣，但高俊誠於早一場賽事墮馬受傷須送院。跑第二的Savvy Victory則屬許晉亨名下，練馬師胡森也為港人熟悉。 馬場浮世繪
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