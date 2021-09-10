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內地通脹放緩 上月CPI升0.8%

2021-09-10 列印
　　內地通脹增速放緩，國家統計局公佈，今年8月居民消費價格指數（CPI）按年上升0.8%，升幅較上月回落0.2個百分點，低於路透社預期的1%。其中食品價格下降4.1%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲0.3%，服務價格上漲1.5%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月消費市場供應總體充足，價格平穩運行。

　　8月份食品煙酒類價格下降2%，影響CPI下降約0.58個百分點。畜肉類價降27.1%，導致CPI下降約1.20個百分點，其中豬肉價格下降44.9%，影響CPI跌約1.09個百分點；鮮菜價降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點。



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