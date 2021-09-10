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內地擬限制新能源車過剩產能

2021-09-10 列印
　　外電引述知情人士透露，中國正考慮制定措施，限制新能源汽車行業的過剩產能，引導企業將資源更有針對性地投向全國的主要生產地區。該計劃目前尚未最終敲定，仍然可能存在變數。

        據報，監管部門可能會考慮設置新能源汽車行業的最低產能利用率指標，未達到最低產能利用率的省份，在過剩產能投產之前將不被允許新增產能，消息指，此舉是要引導車企進入中國產能目前未充份利用的地區，並加快推動幾年前建成但現已冗餘的汽車工廠等落後產能退出。不過，舉措仍在商議過程中，尚未最終確定。



        受調控政策消息影響，小鵬汽車（9868）昨收報150.1元，跌7.29%。

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