中環IFC外望——調查：近七成斜棟族無清晰退休規劃

Slash（又稱斜棟）一族近年逐漸成為年輕人的職場新趨勢，它多指一人身兼數職。但有調查指，近七成受訪斜棟族都沒有清晰退休規劃，可能陷入「退而不休」的困境。香港永明金融委託美佳市場顧問今年6月對本港305名斜棟族進行調查，顯示他們的個人入息中位數約為21950元，較港府統計處早前公佈的整體個人入息中位數18000元更多。不過，暫無退休規劃的受訪斜棟族預料退休後每月開支需15675元。若退休收入不足以負擔此部份開支，則需要削減花費或繼續工作來維持生活。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀紅表示，由於收入不穩定、欠缺全職工作提供的保障等，斜棟一族更需要在享受彈性自主工作的同時，及早計劃退休生活。調查亦發現，有退休計劃的受訪斜棟族平均28歲時開始計劃退休，並以每月6835元做儲蓄或投資，其中強積金投資約佔6%。永明金融分析指出，若在28歲開始每月供款3000元作退休投資，可比從40歲開始做同樣的投資，最終多收穫約365萬元（均以年化回報7%，投資至65歲計）。蓋茲斥172億增持四季酒店全球旅遊在疫下仍近乎停頓，但美國微軟公司創辦人比爾蓋茲的私人投資公司Cascade Investment，日前以22.1億美元（約172.4億港元）作價，向有中東股神之稱的沙特王子Alwaleed bin Talal收購其持有的四季酒店集團部份股份。交易完成後，Cascade成為四季酒店的大股東。Cascade早於1997年已投資該集團。今次交易完成後，Cascade在四季酒店的持股由原先的47.5%，大幅提高至71.25%的股份，預料交易將於明年1月完成，而四季酒店的整體估值提升到近100億美元（約780億港元）。目前，四季酒店經營着121家酒店和度假村，以及46套住宅。蓋茲和前妻梅琳達5月宣佈離婚，蓋茲透過Cascade向梅琳達轉讓價值超過18億美元股票，包括可口可樂及加拿大國家鐵路等。高瞻