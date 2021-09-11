科網股急彈 恒指重上二萬六

消息推動兩地股市向好，恒指高開154點後升幅擴大，重上26000關，並一口氣收復20天線（25775）及10天線（26019），最終以全日高位收報26205點，揚489點。國指升203點，收報9386點；科指彈187點，收報6748點；大市成交1498億元。
北水全周五日均流入
北水南下合計淨流入6.56億元，較上日減少2.5%，但全周五日均連續淨流入。總結全周，恒指高低波幅達936點，但在周五急彈下仍累升304點；國指累升95點；科指累升20點。
內地股市先跌後回升，上證指數突破3700點，曾見3722點逾半年高，高收9點報3703點，為2015年8月19日後收市新高；滬深兩市成交突破萬億元人民幣，為連續第38個交易日破萬億元人民幣。
消息指，內地監管機構僅放緩審批遊戲版號流程，並非暫停審批，大型科網股顯著反彈，大型科網股由京東（9618）領漲，揚5.2%，收報321.2元；美團（3690）走高4.3%，收報259.4元；阿里巴巴（9988）彈4.3%，收報167.9元；百度（9888）急升3.9%，收報162.1元。資源股繼續有追捧，新疆新鑫（3833）急升12.1%，收報2.04元；紫金（2899）揚6.4%，收報11.94元。
身陷財困的中國恒大（3333）傳獲中央出手拯救，股價彈近2%，收報3.62元；內房同業齊彈高，綠城中國（3900）飆9.3%，收報12.48元；奧園（3883）急升7.1%，收報4.5元；合景泰富（1813）揚5.7%，收報7.63元。
中美元首對話提振市場情緒
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指，大市氣氛較上個交易日大為好轉，除監管利淡釋疑外，內地股市成交強勁及中美領導人再次通話，均有助提振市場情緒。