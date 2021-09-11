科網股急彈 恒指重上二萬六

大廈更換設備，通知停水停電四個小時，頓時如臨大敵，把家中可以盛水的容器都存上水，以備不時之需。電就沒辦法，電梯一停，上下便得走樓梯，停車場也漆黑一片，好在手機有燈，像上帝一樣，要有光，就有光了。 現代生活便是這樣，水電至關重要，平時唾手可得，依賴得不以為然，也從不去想萬一。直到有一天水電都不來了，才知道幸福不是必然。只是忘了從前時常斷水停電的日子是怎麼過的。好日子過久了，記性總是差一點。 停電這天有大公司正在宣佈「打疫苗送大禮」的大抽獎中獎名單，電視台直播抽獎實況，想必去做了登記參加抽獎的人，有不少守在電視機前看熱鬧，等着看人中獎，心中也存倖倖之想，說不定一個身份證號碼叫出...

2021-09-11