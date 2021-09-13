憂儲局收水 理財通沖喜有限 港股料續二萬六上落

雖然內地監管消息漸趨緩和，但聯儲局收水疑慮再起，間接影響港股走勢，雖然跨境理財通最快下月開車，但分析認為對港股幫助有限，難以進一步刺激港股。上周五美股三大指數全線向下，有分析預期今日港股勢低開約300點，或見25800點水平。上周五美股三大指數全線向下，華爾街對後市憂慮加劇，拖累ADR港股比例指數較本港上周五收市低296點，報25909點；夜期則報25963點，低水243點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，由於近期經濟數據轉差，美股波動性增加，收水憂慮料會繼續拖累港股表現。今料隨外圍低開溫傑預測，今日港股勢低開約300點，到25800至25900點水平，投資者或於低位買貨，可觀望是否有機會實現短期走勢回穩，於26000點企穩。至於港股本周表現，他認為希望大市可繼續企穩26000點，上望26500點，向下則睇25600點位置，如能企穩26000點，則可將目標上調至26800點。上周五跨境理財通傳來好消息，最快一個月後通車，溫傑認為，這對於金融股業績利好，銀行因此推出新產品，特別造好內銀股，不過對整體港股市場影響不大。金利豐證券研究部執行董事黃德几亦說，對港股幫助不是特別明顯，而銀行股早已有所上揚，其實已經完全反映並消化該利好消息。黃德几預期，目前市場氣氛早前緩和，但指數依然裹足不前，與指數形成機制有關，未來看不到有太大風險，因此恒指有望不用再試低位，但亦不可過分樂觀，短期料難以攻破27300點，續在26000點整固。另一方面，困擾大市多時的內地監管風暴稍見緩和，黃德几表示，一年一度的國慶將近，內地監管政策及措施可能因而有所收斂，近期亦有跡可循，例如上周市傳暫停審批新網遊消息已被闢謠，騰訊（700）及網易（9999）被約談亦非新鮮事。國慶將至 監管可望鬆綁板塊方面，溫傑指出，航運及資源股繼續造好，特別是塞港、船期緊張問題一時三刻未能解決，高昂運費利好航運股。惟投資者需留意此類股份近期累升不少，須慎防高追風險。另外，他認為9月起是傳統水泥旺季，內地修橋鋪路催谷經濟，加上生產成本受控，因而可吸納水泥概念股。