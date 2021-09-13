滙豐搶攻理財通 望10月推出服務

粵港澳大灣區「跨境理財通」上周五正式啟動，多間銀行積極部署搶飲「頭啖湯」。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀預計，最快本周初可向監管機構遞交申請，冀爭取成為首批推出服務銀行，若申請順利獲批，該行理財通服務可望於10月左右啟動。根據實施細則，參與理財通的香港銀行可與多於一間內地銀行組成夥伴銀行關係。陳慶耀透露，理財通服務推出初期會是滙豐香港和滙豐中國對接。該行亦正與數間內地金融機構積極探討就理財通建立夥伴關係，其中一些進展良好，雙方已就系統銜接、產品供應、網上及實體服務覆蓋、客戶體驗及投資者權益保障等多方面作深入探討。最快本周遞表申請他指出，實施細則與預期出入不大，該行作最後核對工作為要提交精準申請。在申請流程上，香港金管局已接受銀行申請，內地方面，銀行需於細則自公佈30日生效後才可申請。他指滙豐已準備多時，如無大變動該行很快可提交申請，之後須待監管機構批准，若能夠配合應可在10月推出服務。陳慶耀稱，有信心理財通反應良好，當中「南向通」內地投資者對經香港平台進行環球資產配置感興趣。另一方面，他理解投資者需時熟習和了解理財通跨境投資流程和運作，故會加強教育和推廣工作。持內地戶口毋須北上開戶就「北向通」香港投資者因中港未通關無法北上開戶問題尚未解決，據目前細則未有「北向通」在港見證開戶安排，即港人仍須親身到內地銀行開立理財通投資戶口，但就容許港人現有的內地I類（全功能帳戶）及II類（有限制帳戶）的人民幣戶口可作投資戶口。陳慶耀指，該行客戶如已有滙豐中國銀行戶口，則可於滙豐香港分行辦理開立理財通專屬戶口手續，毋須親身北上處理。若現無內地人民幣戶口，就必須親身北上開戶，理財通客戶可在現有滙豐流動理財應用程式使用服務，包括處理投資事務和獲取相關資訊。