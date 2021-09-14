憂儲局收水納指偏軟 能源股帶動 杜指升261點

美國疫情逐漸改善，美股經過上周調整後出現反彈，隨着油價轉強，受能源股推動，杜指早段飆近300點，惟後市走勢仍要視乎美國聯儲局「收水」時間表。杜指早段升278點，至34886點，升幅0.8%。標指升0.2%，至4469點。以科技股為主的納斯達克指數表現較遜色，早段跌0.1%，至15101點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34869點，升261點；納斯達克指數收報15105點，跌9點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.89港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見477.71港元，較香港收市價跌0.29港元。市場關注公佈CPI表現杜指成份股方面，聯合健康及波音齊升逾2%力撐大市。另一方面，颶風艾達（Ida）過境後造成的破壞，仍持續干擾美國原油生產，帶動油價上升，紐約期油曾升1.2%，至每桶70.55美元，能源股繼續走強，其中西方石油曾升逾5%。美國本周將公佈最新消費物價指數（CPI）和零售銷售數據，市場將密切關注，經濟復甦期間的物價上漲壓力是否進一步擴大，以及數據發佈後聯儲局政策的可能動向。經濟學家普遍預計，美國8月CPI將自7月的十年高位回落，預料增長5.3%；8月零售銷售料按月跌0.8%，延續7月跌勢。此外，美國疫情逐漸改善，按美國疾控中心（CDC）數據顯示，截至上周五的七日平均確診數為13.6萬宗，低於8月底的15.7萬宗。歐洲股市經過上周連日調整後，本周一反彈。石油天然氣股領漲，升近2.8%。英國富時100指數收報7068.43點，升39點。德國DAX指數收報15701.42點，升91點。法國CAC指數收報6676.93點，升13點。金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1794.4美元，升2.3美元，升幅0.13%。港股方面，恒指昨日隨外圍低開320點後，在大型科網股領跌下跌勢加劇，下午曾插635點，低見25570點，但石油股表現支撐大市，加上科網股跌幅收窄，恒指尾市走勢略為靠穩，全日低收392點，報25813點。北水南下合計淨流出16.67億元，終止連續五日流入，大市成交1503億元。港股挫392點 北水淨流入告終工信部下令即時通訊平台周五前解除屏蔽網址鏈接，意味要全面開放平台；另市傳內地要求螞蟻將支付寶及「花唄」和「借唄」等貸款業務分拆獨立營運，內地監管風險再現，科網股續拖低大市，ATMX全線向下，並由美團（3690）領跌，股價軟4.5%，收報247.8元，拖低大市96點；阿里巴巴（9988）下滑4.2%，收報160.8元；小米（1810）跌2.9%，收報23.4元；騰訊（700）跌2.5%，收報478元。科指成份股則由明源雲（909）跌幅居首，股價挫8.2%，收報28.1元。