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螞蟻傳須分拆支付寶

2021-09-14 列印
        外媒引述知情人士指，中國監管部門計劃尋求分拆阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團的支付寶，並為其貸款業務另建應用程式（App）。據報，內地監管機構已勒令螞蟻集團將貸款業務「花唄」及「借唄」的後端與其他金融業務分開，並且引入外部股東，監管機構希望這兩項業務分拆，成立一個獨立app。

        報道又引述知情人士指，計劃還包括螞蟻將用戶數據交給一個全新、部份劃歸國有的信用評分合資公司。消息指，新公司暫時將由馬雲團隊營運。報道指，根據當局考慮的最新規劃，未來需要信貸的支付寶用戶若提出申請，其資料會先轉至新的信用評分合資企業，再轉給新設的花唄、借唄App來發放貸款。這過程目前是於支付寶及螞蟻內部整合，只花幾秒就可做出借貸決定。



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