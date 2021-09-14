傳恒大提三理財兌付方案 投資者望一次還清拒收貨

中國房地產龍頭中國恒大（3333）陷入債務危機，負債約3040億美元（約2.37兆港元），據內地媒體報道，恒大公佈3種兌付方案予恒大財富產品投資者選擇，包括現金分期兌付、實物資產兌付以及沖抵購房尾款兌付。不過據報在恒大總部申索的投資者，大多希望本息一次性兌付，不接受分期兌付和實物兌付。受到眾多投資者的兌付要求壓力下，恒大昨日公佈三種兌付方案供投資者選擇。一份網傳信息顯示，3個方案分別為現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付，投資者可從三種方案中選擇其中一種兌付，或組合任意兩種及三種方案兌付。方案一為現金分期兌付，現金分期兌付範圍為合同約定期限到期的投資產品，金額為投資產品本金和載至產品到期日合同約定的利息，產品到期日之後不再計息。安排方面，投資產品到期後，在到期當月的最後一個工作日支付「現金分期兌付金額」10%，此後每滿3個月，在第3個月的最後一個工作日支付10%，直至上述「現金分期兌付金額」全部支付完畢為止。南海住建局 禁恒大樓盤造按揭方案二為實物資產兌付，實物資產付範圍為合同約定期限到期的投資產品，以及合同約定期限未到期、但投資人要提前以實物資產兌付的投資產品。實物包括恒大的住宅、公寓和商舖等。方案三則為沖抵購房尾款兌付，房尾是指在9月12日24點前已認購的任意恒樓盤房屋的未付清尾。不過據報道指，在恒大總部申索的投資者，大多表示對這一份兌付方案無法接受，他們希望本息可以一次性兌付，不接受分期兌付和實物兌付。另外，佛山南海住建局指出，佛山南海區內，恒大地產項目公司不能夠將房產抵押給銀行進行貸款。換言之，購入恒大南海的物業不能申請銀行按揭貸款。區內涉及的恒大項目共9個，包括恒大曦苑（恒大悅府）、恒大禦湖灣花苑（恒大禦湖城）、金名都等。