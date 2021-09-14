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中港未通關 德勤：北向通難行

2021-09-14 列印
　　政府早前公佈「跨境理財通」細則，德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉表示，按照現時的情況及要求，進行北向通較為困難，雖然投資者可以在港設立結匯戶口，惟由於中港未通關，未能前往內地開設投資戶口。他又預計，理財通可每年帶來約40億元的收益規模。

　　問及中港未通關，香港在發展理財通方面會否落後他人，德勤中國華南區政府事務組主管合夥人呂志宏表示，香港在大灣區扮演重要角色，作為國際金融中心，香港的金融政策或綠色金融均有助大灣區發展，另香港擁有創科人才，可配合大灣區的產業科研，亦可在資本市場集資及上市，香港具有「穿針引線」地位。





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