  • 2021年9月14日 星期二
  • 29º
  • 82%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 金融

數據顯示內地房貸緊張

2021-09-14 列印
　　《每日經濟新聞》引用「克而瑞（CRIC）」數據報道，該機構監控的30個重點城市中，半數以上城市新房放貸額度緊張，放款周期較上半年持續拉長，7成以上城市的房貸利率較上半年均有不同程度上調；二手房貸款方面，調研的23個城市放款周期基本介乎3至6個月，6成以上城市近乎「停貸」。

  熱點二三線城市的房貸亦出現緊張情況。貝殼研究院數據顯示，在今年6月放款周期，72個重點城市中，有46個城市房貸放款周期延長，近期杭州、武漢等城市，均出現二手房停貸或部份停貸現象，不少城市房貸利率多次上調。



  同時，房貸整體審核更嚴格。克而瑞調研結果顯示，截至現在，多地銀行尚未加大貸款投放額度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd