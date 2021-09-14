數據顯示內地房貸緊張

法國隆尚馬場於周日晚舉行了三場凱旋門大賽的熱身賽，結果三場的大熱門全數倒灶。首先是二級賽尼爾錦標，本來的大熱門「翩然舞姿」因其注射記錄不符合規定，被勒令退出，而之後取代成大熱的「俊猛虎」在蘇銘倫胯下卻跑包尾，反而配老將巫斯義的第三熱門Bubble Gift就贏馬。「翩然舞姿」的練馬師岳伯仁則表示，原本想藉此賽進一步測試「翩然舞姿」的長力，為出戰凱旋門作準備，如今部署被打亂，下仗目標要重新研究。 至於雌馬一級賽紅寶錦標，最近三勝一級賽的「雪滿天」被捧成一點四倍的一面倒大熱，可是在戴圖理胯下留前鬥後，直路上卻未能追及之前只曾在三級賽上名的英國馬「天愛麗」而只得第二。今月六月的英...

2021-09-14