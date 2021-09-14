喜馬拉雅申港上市 堃博首日反應淡

據港交所網站顯示，內地音頻內容網站喜馬拉雅提交上市申請書。根據喜馬拉雅上市的申請書顯示，喜馬拉雅截至今年6月30日，平均總月活躍用戶達到2.621億，包括1.109億移動端平均月活躍用戶，以及1.512億通過物聯網及其他開放平台收聽音頻內容的平均月活躍用戶。海倫司（9869）帶起的新股氣氛未能成勢，醫療器械公司堃博醫療（2216）昨起至本周四（16日）招股，招股價介乎17.2元至18.7元，集資最多16.71億元，每手（500股）入場費9444.22元，該股首日招股反應平平，合共錄得7.02億元孖展額，僅小幅超購3.2倍。堃博醫療擬發行8935.5萬股股份，公開部份佔10%，國際發售佔90%。該股共引入10名基石投資者，包括瑞銀資產管理、Lake Bleu Prime、雪湖資本等，合共認購了9100萬美元，相當於未行使超額配售權前，發售股份總數的46%。堃博醫療將於下周五（24日）掛牌，高盛及海通為聯席保薦人。是次集資所得，49.9%用於核心產品研發和商業上市提供資金；21%用於RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%用於其他產品及候選產品；13.2%用於通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金。樂樂茶擬明年港上市值得留意的是，自2009年以來，堃博醫療已商業化若干產品，但由於持續進行全球商業化活動以及對候選產品進行研發投資，公司仍錄得虧損淨額。另從2019年至2020年間總收入大跌近六成，公司解釋是因為疫情令醫院採購的設備類型，從常規轉向疫情相關。此外，外媒報道指，中國茶飲「樂樂茶」正與銀行商討，最快於明年在香港上市，擬集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。隨後該公司回應傳聞指，暫時未有明確的上市計劃，現階段主要聚焦業務發展。