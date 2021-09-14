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工信部鼓勵企業兼併重組

2021-09-14 列印
　　內地科企爭相研發電動車，中國工業和信息化部部長肖亞慶昨日表示，目前中國新能源汽車公司的數量太多，大多企業的規模較小和分散，鼓勵企業兼併重組，以便做大做強，並進一步提高產業集中度。

　　肖亞慶指出新能源汽車的技術含量高，所以資源應該盡量集中，避免分散，惟現時內地新能源車企數量太多，規模又較小和分散，鼓勵公司兼併重組，做大做強。他續指，將加快建設充電及換電的基礎設施、提高物流配送等領域新能源汽車的比例等，另希望各地出台更多新能源汽車停車、充電等優惠政策，優化汽車限購措施。



        肖亞慶話剛落地，有內媒指小米汽車或採「雙工廠」模式，透過收購獲得產能。

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