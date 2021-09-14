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賣盤黑石告吹 SOHO暴挫35%

2021-09-14 列印
　　SOHO中國（410）賣盤予黑石集團計劃最終告吹，其大股東潘石屹夫婦未有對此事發表評論，並被媒體發現現時正身處美國。受消息拖累，SOHO股價昨曾一度急瀉近40%，低見2.1元，創上市以來最大跌幅，其後跌幅收窄，收報2.29元，仍急挫逾34.6%，成交金額逾11.41億元。

　　上周五SOHO中國於收市後發佈公告表示，黑石決定不就收購SOHO中國股權作出要約，因雙方一致認為無法在最後截止日期或之前滿足先決條件，並在諮詢執行人員後決定並一致同意不作出要約。



　　今年6月中黑石提出收購SOHO中國全部已發行股份。不過市監局8月對黑石的申報立案審查，交易亦告吹。

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