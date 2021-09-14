中環IFC外望——VS MEDIA：網購消費增四成

疫情改變大眾的消費模式，電商發展愈來愈蓬勃。本地數位媒體網絡公司VS MEDIA發表《消費者網購及KOL影響力意見調查》指，51%受訪者表示網購佔其整體消費比例，較疫情前平均增加近四成，受訪者每月平均用於網購的消費金額達2673元。報告顯示，超過七成半受訪者相信關鍵意見領袖（Key Opinion Leader「KOL」）推薦的產品及服務。另近八成人稱只要是KOL發佈的內容富娛樂性，不介意含有間接宣傳成分。VS MEDIA創辦人兼行政總裁黃雅芬表示，調查結果反映消費者對間接宣傳的接受程度大增，KOL的影響力亦持續上升。黃雅芬指出內地盛行「直播帶貨」，會直播推銷樓盤及汽車，目前香港的直播帶貨大多推銷美妝產品或生活用品等，香港KOL仍未掌握直播帶貨的技巧，相信香港在這方面有很大發展空間。報告指，逾80%受訪者曾觀看直播帶貨節目，更有43%人曾在直播節目中購物。另外，65%受訪者憧憬以個人興趣或技能發展成為KOL，惟69%人不太了解成為KOL需具備甚麼條件及拍攝資源。新濠終止橫濱市開發項目新濠（200）旗下新濠博亞娛樂宣佈，將終止參與橫濱市的綜合度假村開發項目，但新濠將繼續探索在日本其他地區的發展機會。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，過去幾年，新濠與合作夥伴致力為橫濱市設計世界頂級的優質綜合度假村項目方案。該方案着重亞洲高端市場，加上對質量和工藝的投入，以及致力創建世界級娛樂城市的決心。在設計過程中嚴格遵守商業道德，並充份體現新濠對質量的重視，亦展示對合作夥伴的尊重，及制定世界上最先進的安全措施。他又指，橫濱新市長在競選時提出反綜合度假村的綱領，為新濠與合作夥伴共同開發綜合度假村畫上句號，集團感到失望的同時，對在整個過程中建立的友誼表示感謝，新濠將繼續探索在日本開發全球最優質綜合度假村的機會。新濠將關閉橫濱辦事處，保留在東京的辦事處。橫濱市新任市長山中竹春日前表示，將於10月1日正式停止橫濱有關項目；與新濠競逐的雲頂新加坡隨即宣布，將中止日本橫濱賭場度假村的競標計劃。高瞻