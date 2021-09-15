美國最新通脹數據雖有回落跡象，顯示聯儲局短期加息壓力不大，但未能紓緩市場對通脹上升擔憂，美股早段受壓，杜指一度跌近200點。此外，市場關注美國總統拜登的3.5萬億美元預算案是否獲國會青睞，市場預期當中將包括上調企業稅率至26.5%的建議。杜指報34678點，跌190點；標指報4456點，跌12點；納指報15094點，跌10點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34577點，跌292點；標普500指數收報4443點，跌25點；納斯達克指數收報15037點，跌67點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.87港元，較香港收市價跌0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見466.26港元，較香港收市價跌6.54港元。美八月CPI符預期美國8月消費物價指數（CPI）按年上升5.3%，較上月回落而且符合預期；按月則升0.3%，低於預期和前值；核心CPI按年上漲4%，按月升0.1%，均低於預期，且較前值大幅回落。通脹數據回落可能預示美國通脹壓力減弱，有望佐證美聯儲主席鮑威爾的通脹暫時論，緩解了美聯儲通過收緊政策遏制的通脹的壓力。不過，鑒於美聯儲一直堅稱通脹是暫時的，CPI數據回落預計不會成為美聯儲決定何時減少量化寬鬆規模的決定性因素，通脹預期依然高企。紐約聯儲銀行昨日發佈最新調查顯示，消費者預期未來三年通脹率將達4%，為2013年有紀錄以來最高。除經濟數據外，市場亦相當關注美國總統拜登的3.5萬億美元預算案。根據眾議院民主黨人昨日公佈計劃，預計企業稅及個人稅率將分別調升至26.5%和39.6%。高盛策略師認為，相較於經濟放緩，加稅措施恐怕才是美股今年面對的主要風險。歐洲股市個別發展，礦業股下跌1.9%，科技股則漲1.2%。英國富時100指數收報7034.06點，跌34點。德國DAX指數收報15722.99點，升21點。法國CAC指數收報6652.97點，跌23點。金價上揚，紐約期金重回1800美元關以上。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1807.1美元，升12.7美元，升幅0.71%。資金觀望中美經濟數據出爐，港股早段反覆牛皮，午後隨A股跌勢轉急，並見25377點本月新低。內房股受恒大（3333）債務危機影響拖低大市，有報道指內地9月中期借貸便利（MLF）或縮量，引發內銀內險股亦遭拋售，加劇大市跌勢，恒指最終跌311點，收報25502點，為本月以來收市低位。內房捱沽 港股挫311點恒大債務危機繼續發酵，恒大挫11.9%，收報2.97元；恒大物業（6666）見歷史低位4元，全日插12%，收報4.03元；其餘內房股亦無運行，碧桂園（2007）跌5.25%，收報7.88元，為表現第二差藍籌股。官媒《證券日報》引述分析指人行9月MLF將採取縮量續作，在MLF縮量訊號下，內銀內險股受壓，建行（939）跌2.42%，收報5.66元；工行（1398）跌1.79%，收報4.4元；中國平安（2318）跌2.62%，收報57.6元。