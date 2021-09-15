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滬約談網遊企業促加強管理

2021-09-15 列印
　　上海市委宣傳部、市委網信辦等部門昨集體約談上海20多家重點遊戲企業、營運平台、出版單位，強調深刻認識防止未成年人沉迷網絡遊戲重要性，嚴格落實中宣部和國家新聞出版署通知要求，要求重點網絡遊戲企業落實主體責任，嚴格做好內容管理，完成防沉迷工作。

　　會上提出上海加強屬地網絡遊戲管理的「滬七條」，從提升內容質量、做好審核把關、壓實平台責任、加強運營管理、強化黨建引領、開展培訓指導、發揮協會作用等方面提出具體措施。



  會議指出，要做好遊戲內容審核把關；嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容；堅決抵制拜金、「娘炮」「耽美」等不良文化，強化「氪金」管控。當局指，遊戲平台不得接入未獲版號的遊戲，不得接入未完成防沉迷系統的遊戲。
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