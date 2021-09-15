傳內地派員進駐擬重組 恒大系股份全線急挫

中國恒大昨日發佈公告表示，預期九月份物業合約銷售持續大幅下降，將導致公司銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力，為緩解流動性問題，公司正積極接觸潛在投資者，商討出售公司成員的權益以及其他資產。恒大為評估資本架構、研究流動性情況以緩解當前困境，已聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本兩間公司作為恒大的聯席財務顧問。記者向兩間財務顧問查詢情況，其中一間並未有回應，另一間表示暫不能透露任何消息，若有任何疑問可參考恒大所發佈的公告。
恒大汽車瀉25%
外媒引述知情人士稱，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所下的一個團隊對恒大開展盡職調查。金杜律師事務所回應查詢時表示，律師行對恒大相關項目進展細節了解不多，同時有義務保護資料，不方便作任何評論。
對於恒大面臨的流動性困難，交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，恒大銷售數據下跌屬正常，因其打折賣樓令潛在買家擔憂面臨爛尾問題，同時，有部份買家選擇觀望減價情況，若想重拾市場信心需要通過政府主導債務重組。他表示，「目前恒大面臨進退兩難的境地，房產賣唔出，資產冇人接」，但預計政府或在第四季出手重組。
恒大昨日在公告中指出，六月物業合約銷售金額為716.3億元（人民幣，下同），而八月數據為380.8億元，幾乎只有六月銷售總額一半；九月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰期，但是市面上持續流傳對於恒大的負面新聞報道，嚴重影響潛在買房者信心。