傳內地派員進駐擬重組 恒大系股份全線急挫

中國恒大（3333）債務危機惡化，外媒引述知情人士透露，中國政府擬安排涵蓋會計師和律師事務所在內的聯合工作組進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或為恒大重組可能性作相應準備。恒大系昨日全線急挫，中國恒大股價收報2.97元，跌幅達12%；恒大汽車（708）更大跌25%。中國恒大昨日發佈公告表示，預期九月份物業合約銷售持續大幅下降，將導致公司銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力，為緩解流動性問題，公司正積極接觸潛在投資者，商討出售公司成員的權益以及其他資產。恒大為評估資本架構、研究流動性情況以緩解當前困境，已聘任華利安諾基（中國）及鐘港資本兩間公司作為恒大的聯席財務顧問。記者向兩間財務顧問查詢情況，其中一間並未有回應，另一間表示暫不能透露任何消息，若有任何疑問可參考恒大所發佈的公告。恒大汽車瀉25%外媒引述知情人士稱，負責協調恒大及其債權人關係的廣東省政府，上月已指派金杜律師事務所下的一個團隊對恒大開展盡職調查。金杜律師事務所回應查詢時表示，律師行對恒大相關項目進展細節了解不多，同時有義務保護資料，不方便作任何評論。對於恒大面臨的流動性困難，交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰表示，恒大銷售數據下跌屬正常，因其打折賣樓令潛在買家擔憂面臨爛尾問題，同時，有部份買家選擇觀望減價情況，若想重拾市場信心需要通過政府主導債務重組。他表示，「目前恒大面臨進退兩難的境地，房產賣唔出，資產冇人接」，但預計政府或在第四季出手重組。恒大昨日在公告中指出，六月物業合約銷售金額為716.3億元（人民幣，下同），而八月數據為380.8億元，幾乎只有六月銷售總額一半；九月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰期，但是市面上持續流傳對於恒大的負面新聞報道，嚴重影響潛在買房者信心。