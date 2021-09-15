譚仔通過上市聆訊 傳下周招股籌10億

經營「譚仔」及「譚仔三哥」的譚仔國際，上市大計進入直路，其日前通過上市聆訊，傳最快下周開始招股，擬集資約10億元。有分析指，譚仔在本地具一定名氣，相信有忠實粉絲捧場，反應料較為熱烈，但不會「炒到飛天」。本地米線連鎖店譚仔通過上市聆訊，有本地媒體指，譚仔最快下星期開始招股，或集資約10億元，較早前外媒報道為多。《IFR》在8月底報道，譚仔目標籌資約1億美元（約7.8億港元）。譚仔獨家保薦人為國泰君安國際，「譚仔」及「三哥」分別在1996年及2008年成立，並在2018年被香港丸龜製麵的母公司東利多以19億元收購。「三哥」吸金力較佳根據其聆訊後資料集，截至今年3月底止年度，譚仔全年溢利2.88億元，按年增加約50.8%；收入升6.1%，達17.9億元。譚仔指出，盈利大幅上揚主要因為疫情有關的一次性政府補貼和租金寬減共1.7億元，若不計及相關補貼及租金寬減，純利應按年下跌，因為客流量減少令餐廳收入減少，加上消耗品及包裝開支增加，以及與餐廳網絡擴張相關的折舊開支增加。若比較「三哥」和「譚仔」盈利能力，「三哥」不論在收入及顧客人數均較「譚仔」為高，三哥收入較譚仔多約1400萬元，截至今年3月底止年度，三哥收入逾9.04億元，譚仔為8.9億元；三哥顧客總數近1514萬人，譚仔顧客總數逾1559萬人。雖然三哥每餐廳日均收益為3.72萬元，較譚仔的3.75萬元少，惟三哥每顧客人均消費呈上揚趨勢，按年升2.5元至58元，譚仔則按年跌2.8元，至58.8元。專家料招股反應熱烈致富證券董事及證券業務主管郭家安認為，譚仔在本地有一定名氣，相信有忠實粉絲支持，招股反應亦會較為熱烈，但不會「炒到飛天」，只是認購人數較多。他建議可以抽少少，因為譚仔是餐飲股沒有可憧憬的地方。