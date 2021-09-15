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創勝每手8081元 首日超購12倍

2021-09-15 列印
　　生物科技股再次湧現新股市場，中國生物製藥公司創勝集團（6628）昨日起招股，招股價介乎每股15.8元至16元，一手入場費（500股）約8081元，綜合多間券商數據，其孖展額達8.8億元超購逾12倍，表現遠勝次日招股的堃博醫療（2216）。

　　創勝集團招股價介乎每股15.8元至16元，以其發售4033萬股計，集資最多6.5億元，將於本周五截止招股，9月29日掛牌。綜合多間證券商數據顯示，創勝集團首日招股孖展超過8.8億元，以公開發售集資6453萬元計，超額認購約12.7倍，其中富途、輝立及耀才分別借出3.29億元、2億元及1300萬元。



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