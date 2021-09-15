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瑞房擬分拆新天地上市

2021-09-15 列印
　　本地新股市場熱鬧，多間公司提交上市申請。瑞安房地產（272）建議，將瑞安新天地分拆主板上市，並向現有股東提供瑞安新天地股份保證配額，擬在上市後向股東派特別股息。另外，內地在線音頻平台喜馬拉雅提交上市申請。

　　瑞安房地產發公告，建議將瑞安新天地分拆主板上市、向現有股東提供瑞安新天地股份保證配額，以及擬在上市後向股東派特別股息。瑞安新天地在2011年成立，從事商業投資物業、物業管理及資產管理業務。據瑞安新天地的招股文件顯示，截至6月底止6個月，其收入為13.77億元人民幣，按年升23.8%；盈利4.74億元，去年同期虧損8.85億元。



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