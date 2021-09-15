中環IFC外望——喜鵲證券攻港 開戶送1300元股份

美資互聯網券商喜鵲證券在香港成立，手機程式（App）今天上架，接駁香港、歐美等7個股票市場，開戶將送1股英股Burberry等股份，價值合共約1300元。喜鵲證券行政總裁Richard Abrahams表示，港人使用App交易頻繁可製造更多市場機會，目標在開業一年後吸納逾10萬名客戶。喜鵲證券公佈，其「喜鵲投資」App今天上架後，即時連接7個股票市場供交易，包括香港、美國的紐交所與納斯達克、加拿大、倫敦、德國及法國，日後擬連接到日本、澳洲及瑞士市場。對於香港已有多間互聯網券商經營，他指在搶奪傳統銀行方面仍有很大優勢，而且港人已習慣用App落盤，可帶動交易，不擔心面對激爭激烈，「愈多交易，就製造更多市場」，期望未來12個月可取得逾10萬名客戶。喜鵲證券已獲母企金融科技公司MICT注資5億元，用作孖展融資等業務發展。為吸引客戶，該券商除了港股一世免佣及提供各市場即時串流報價外，亦有開戶送股份優惠，客戶如存款1萬元可獲1股美股Twitter；首5000名開戶額外獲贈1股英股Burberry；如開戶後60天內維持1萬元資產及交易至少一次，再額外贈1股美股eBay，三股價值約1300元。另外，喜鵲證券亦設有會員介紹獎勵，最多介紹11名朋友開戶，可獲贈6股英國跑車製造商Aston Martin，共值約1200元。董建華1.6億首置購嘉慧園據土地註冊處資料顯示，前特首、現任全國政協副主席董建華，上月中以個人名義，斥1.6億元購入中半山嘉慧園C座2樓單位，另連一個車位。據代理指出，該單位面積3335方呎，呎價47976元。至於是次成交，董建華須繳付680萬元的印花稅，為樓價4.25%，即以首置客身份購入。原業主早於82年以390萬元購入，目前帳面獲利逾1.56億元。董建華透過發言人稱，於上月購入的嘉慧園C2單位，該單位於董建華擔任特首時期，曾被政府租入以供其居住，而卸任特首後，他繼續租住該單位，近月得知業主願意出售物業，遂決定購入。毗鄰的D2單位同樣由董建華家族持有，據土地註冊處資料，早於71年以金山輪船有限公司的名義購入，當年作價逾47.6萬元，其後作內部轉讓，目前由PROLUCK ENTERPRISES COMPANY LIMITED持有，公司董事為董建華太座董趙洪娉，以及其兒子董立均。高瞻