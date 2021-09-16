金管局與人民銀行昨日聯合公佈，將於下周五（24日）啟動債券通「南向通」，讓合資格內地機構投資者可在香港投資任何債券，惟設有年度及每日額度限制，分別為5000億元人民幣及200億元人民幣。特首林鄭月娥表示，開展債券通「南向通」將推動兩地金融市場進一步互聯互通。債券通「北向通」推出四年後終於開通「南向通」，首階段合資格的機構投資者範圍，包括人行認可的41家內地公開市場業務一級交易商，以及合格境內機構投資者（QDII）和人民幣合格境內機構投資者（RQDII）。待「南向通」落地實施及運作順暢後，將循序漸進擴大合資格投資者範圍。內地投資者通過「南向通」可投資範圍參照「北向通」，初期先開通現券交易，目標債券為透過香港市場買賣的所有境有境外發行的債券。將視乎市場需求調整人行發出通知指，「南向通」跨境資金淨流出額上限不超過年度總額度和每日額度。目前「南向通」年度總額度為5000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。QDII或RQDII在「南向通」下的投資，仍受其現有額度限制，不佔用「南向通」額度。不再投資須匯回境內對於「南向通」設有額度限制，有別「北向通」不設限，金管局副總裁劉應彬強調，兩者情況不同，因「南向通」涉及內地資金流出，故需要穩妥進行，兩地監管機構會觀察實際運作情況及市場需求，如有很大需求會作調整。他指「南向通」剛起步，認為目前額度相對寬鬆和足夠，難言何時會爆額，但相信初期投資者需時熟習有關制度和系統，故料需要一個過程，「南向通」交投量才會慢慢增加。資金匯兌方面，人行指內地投資者可使用人民幣或外匯參與「南向通」投資，相關資金只可用於債券投資，不得通過「南向通」非法套匯。使用人民幣投資外幣債券的內地投資者，可通過銀行間外匯市場辦理外匯資金兌換和外匯風險對沖業務，投資的債券到期或賣出後不再繼續投資，相關資金應匯回境內兌換回人民幣。至於「南向通」交易對手安排，內地投資者須與金管局指定的做市商進行交易。劉應彬說，這安排為確保「南向通」有人報價及有足夠流動性，未來一、兩日將公佈做市商名單，料有十多家。