六博企蒸發1400億 濠賭股爆小股災

澳門政府為修訂《博彩法》進行公眾諮詢，建議博企派發股息須事先獲政府批准，多間大行均指對博彩業前景負面，摩通更狠削全線目標價，令昨爆發「小股災」的濠賭股雪上加霜，美資博企以金沙（1928）最傷，跌逾32%，永利（1128）美高梅（2282）則創上市新低。被視為影響最少的澳博（880）、新濠國際（200）及銀娛（027）等華資博企，未能置身事外，齊跌兩成，六大博企單日市值共蒸發逾1400億元。有資深博彩業人士認為，政府的監管之手無疑愈伸愈長，但股價大跌是市場反應過度，尤其新政策對華資博企影響微乎其微；至於「加辣」措施，他指過往有外資博企派息政策過份進取，相信政府是為保障當地利益前提下，才會作干預，預計對其他正常派息的博企影響不大。翻查資料，六大博企在疫情下，去年度均未有派息，但金沙及永利於2015至18年度的每年派息比率達100%或以上，其中前者於2016度派息比率高達169%，而華資博企則普遍較克制，例如澳博期間派息率維持於約57%，而銀娛則維持在30%水平。澳門昨日就修訂《博彩法》進行諮詢，為明年到期的賭牌重新競投鋪路，提出9項重點建議，其中博企派發股息須事先獲政府批准、委派政府代表進入博企及加強博企、中介人及合作人的審查機制的建議，被市場視為負面建議，觸發濠賭股昨全線裂口低開，金沙大跌32.5%，收報16.84元，為2010年以來新低，市值蒸發656億元，跌得最少是銀娛，但仍要跌20%，收報39.15元，市值蒸發427億元。憂監管之手愈伸愈長各大行以美銀最為樂觀，認為博彩法修訂未如預期般差。不過，摩通則對修訂持負面看法，下調所有濠賭股投資評級，由原來全是「增持」評級，降至「減持」或「中性」，而且大削目標價。