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內地上月工業零售投資增速遜預期

2021-09-16 列印
　　國家統計局數據顯示，今年8月，規模以上工業增加值按年增長5.3%，遜於市場預期5.8%，亦較上月的6.4%低，連續6個月增速放緩。工業企業產品銷售率為97.8%，按年下降0.4個百分點；工業企業出口交貨值為12055億人民幣，按年增長14.8%。國家統計局工業司副司長江源指，工業生產保持平穩增長，但疫情、汛情等對部分地區工業生產造成一定影響，加上晶片短缺、工業品價格高企，增加企業成本壓力，指須採取有效措施保供穩價，加強產業鏈上下遊協調創新。

　　上月社會消費品零售總額34395億元，增長2.5%，遠低於市場預期的7%，連續第5個月增速放緩。



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