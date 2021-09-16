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百勝關500分店 料本季少賺六成

2021-09-16 列印
　　於內地經營肯德基、必勝客等餐廳的百勝中國（9987）公佈，受變種病毒的不利影響，部份分店需要關閉，第三季經調整經營利潤或按年下跌50%至60%，主要為收入大幅減少對銷售槓桿產生影響所致。百勝中國昨日收報456元，跌4.5%。

        百勝中國表示，在8月位於內地17個省500多間門店關閉或僅提供外賣、外帶服務，月內同店銷售額按年下降十幾個百分點，較2019年8月則下降約20%，主要是由於堂食的同店銷售額按年下降約20%至30%，以及交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額按年大幅下降約40%至50%所致。



        該公司稱，近期餐廳客流量逐步恢復，但營運仍續受較大影響。

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