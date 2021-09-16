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中美重啟金融對話 商討內地行業監管

2021-09-16 列印
　　內地數輪監管風暴引發市場大幅動盪，投資者不安情緒蔓延，彭博引述知情人士報道，華爾街高層與內地監管層計劃於今日舉行視像會議重啟對話，討論的議題包括中國的行業監管政策、金融合作、中美關係等。

　　綜合外媒消息，華爾街的與會代表為黑石集團行政總裁蘇世民和高盛總裁沃爾德倫，摩根士丹利亦將有一名代表加入。中方出席會議者包括中國央行行長易綱、中國銀保監會主席郭樹清，以及中國證監會副主席方星海。







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