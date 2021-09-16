  • 2021年9月16日 星期四
  • 30º
  • 79%
熱門： 港鐵消委會蘋果日報公屋六四集會

日報新聞 > 金融

美團餓了麼保障騎手 禁逼註冊個體工商戶

2021-09-16 列印
　　外界關注外賣騎手權益保障，美團（3690）及阿里巴巴（9988）旗下餓了麼發聲明表示，嚴禁誘導強逼騎手註冊個體工商戶。餓了麼於官方微博表示，禁止以任何形式誘導和強逼騎手註冊成個體工商戶，規避用工主體責任，嚴格遵守國家相關法律法規和各地有關部門的合規要求。美團則表示，已於昨日向所有合作商發送《關於禁止要求騎手註冊個體工商戶的通知》，並要求合作商承諾及簽署，美團亦設立騎手投訴熱線跟進處理。

　　遊戲行業方面，有本地媒體引述消息人士指，由於內地政府整頓遊戲行業，網易自9月初以來，縮減了部分遊戲工作室和項目的規模。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd