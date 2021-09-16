中環IFC外望——九巴WeLab Bank合推車費優惠

九巴與虛擬銀行WeLab Bank合作，宣佈推出三項車費優惠。從即日起至年底以WeLab Debit Card乘搭設有電子支付系統「e度嘟」的九巴路段，每程減2元，實體卡及Apple Pay同樣適用。優惠以回贈方式提供，每月上限為120元。下周日（19日）起連續三個星期日，全港市民可任搭九巴指定路線，涉及路線1A、過海線108，以及郊遊線96R，當日乘客上車不需拍卡或付款。此外，WeLab Bank亦會於巴士車廂內推出手機遊戲，乘客只須掃描椅背的二維碼，一掃即可玩手機遊戲，並有機會贏取高達2000元開戶獎賞，及參加抽獎贏取Playstation 5遊戲機。WeLab Bank現有客戶每次過關更可獲額外2元車費回贈，配合每程減2元優惠，即每程合共減4元，多玩多賞。Uber360萬搞的士入行回贈計劃Uber宣佈，推出「Uber+Taxi，Better Together」的士業飛躍投資計劃，Uber將投資360萬元，與鏗鏘駕駛學校合作推出「的士司機入行回贈計劃」。此計劃足證Uber決心加強對香港的士業界的支持。此投資計劃將結合Uber和HKTaxi的創新科技和行業知識，透過深入了解業界面對的挑戰，從而以科技推動的士業發展。申請者若透過鏗鏘駕駛學校報讀相關的士駕駛及職前課程，通過筆試並成功取得的士駕駛執照，即可獲1000元回贈。如申請者之後登記成為Uber Taxi司機夥伴，並完成首五次Uber Taxi行程後，即可額外獲得800元獎勵，賺取多達1800元的回贈獎勵。Uber香港區總經理鍾志霆表示，非常期待能與業界不同的合作夥伴，共同為的士司機創造更多的收入來源、穩定的士車輛的出租率和租金，以及為乘客增加便利性。高瞻