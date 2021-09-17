零售意外升 收水憂慮升溫 能源科網股受壓 杜指跌63點

美國八月零售銷售按月增加百0.7%，較預期下跌0.8%為佳。不過，當地上周首次申請失業救濟人數達33.2萬人，按周增加二萬人，較預期32.2萬人為多。此外，美國上周首次申請失業救濟人數達33.2萬人，按周增加2萬人，預期為32.2萬人。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34751點，跌63點；標普500指數收報4473點，跌6點；納斯達克指數收報15181點，升20點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見39.79港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見453.51港元，較香港收市價升2.51港元。
另外，分析師指出，美國可能又面臨債務上限困擾，或亦利淡美股。據報道，美國財長耶倫致電參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），建議民主、共和兩黨共同致力提高聯邦債務上限，但已遭到麥康奈爾拒絕，令美國政府負債尚餘數周可能達到上限，料會為金融市場增添波動。目前民主及共和兩黨仍處於僵持狀態。
金價急挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1756.7美元，下跌38.1美元，跌幅2.12%。
歐洲的德、法、英股市中段均不同程度上升，英法德三大股市高收。英國富時100指數收報7027.48點，升10點。德國DAX指數收報15651.75點，升35點。法國 CAC指數收報6622.59點，升38點。意大利富時MIB指數報26002點，漲240點或0.93%。
其他數據方面，美國費城聯邦儲備銀行9月製造業指數為正30.7，預期為正18.8，前月為正19.4。
美國7月企業庫存按月增加0.5%，符合市場預期；6月數據修正為增加0.9%，前值為增加0.8%。