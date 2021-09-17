「摩笛」高奏唱淡港股 恒指四日累插1538點

大摩「摩笛」吹淡港股，將恒指明年6月目標降至24400點；港股再挫365點，4連跌累插1538點。恒指高開8點後承接乏力，午後曾插527點，低見24505點，創去年11月2日以來新低，收報24667點，低收365點；科指跌65點，收6232點。大市成交1508億元。大摩將明年6月恒指目標價由26900點大削至24400點，國指目標價則由9500點下調至8750點。該行的報告指，近期內地一系列針對不同行業的監管變動，將不利中資股的利潤率，例如上調企業所得稅，將對利潤率和盈利構成壓力。隨着監管變動過渡至實施階段，認為網絡安全、反壟斷和數據私隱等，將抑制受影響行業的利潤率和盈利增長。大摩又稱，如何量化該些監管變動對關鍵行業影響仍存在變數，預計上述影響尚未完全體現在股價上。恒大債務令股價續尋底內房股成跌市重災區。恒大（3333）債務事件續受市場關注，恒大股價續尋底，瀉6.41%，收2.63元。其餘內房股沽壓沉重，綠城中國（3900）挫12.26%，收10.02元；富力（2777）插11.87%，收4.9元；融創（1918）跌11.26%收報13.72元；世茂（813）瀉10.48；雅居樂（3383）瀉8.03%。物管股亦捱沽，碧桂園服務（6098）下滑10.7%，收48.4元，為表現最差藍籌股；世茂服務（873）急挫12.98%收報13.68元。濠賭股前日急瀉，個別股份一度靠穩，但午後股價掉頭再插，銀娛（027）曾彈4.46%，但最終低收0.13%，報39.1元；澳博（880）曾升3.74%，收跌3.93%報5.14元。科網股續受監管政策困擾，騰訊（700）最終收跌0.53%報451元；心動（2400）挫6.45%收報43.5元；中手游（302）軟4.18%收報3.21元。