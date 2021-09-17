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濟豐包裝料紙價穩升

2021-09-17 列印
　　原材料價格在上半年持續上漲，主要生產瓦楞紙板及包裝產品的濟豐包裝（1820）主席鄭顯俊昨日表示，去年疫情爆發令廢紙價格上升，預計今年下半年紙價會穩步提升，惟增幅較2017及2018年少，該公司將會轉嫁成本予客戶，以及改變客戶及產品結構。

　　他預計，該公司下半年業績將較上半年好，會盡力提升毛利率，並對拉高毛利有信心。近年濟豐包裝持續建立新廠房，佛山廠房將在本月落成，料在第四季度開始生產，每月產能600萬平方米；而安徽省滁州廠房將在明年6月建成，預計明年第三季度起生產，每月產能625萬平方米。鄭顯俊提及，該公司現正計劃在華東建設新工廠。





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