  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 金融

堃博孖展超購六倍 擬上限定價籌17億

2021-09-17 列印
　　生科股堃博醫療（2216）昨日完成招股，綜合券商數據，公開發售孖展額錄12.07億元，較公開募資額1.67億元，超額認購6.22倍。IFR引述知情人士報道，該股計劃以招股價上限18.7元定價，集資16.71億元，將於下周五（24日）掛牌。

　　中泰國際團隊認為，堃博醫療在中國介入呼吸病學導航設備市場位列第二，市場份額有37.5%，龍頭地位明顯，但其核心產品未來商業化日期較為久遠，中短期盈利具有挑戰性，尤其是近期港股市場較為波動，市場對於未有盈利的公司熱度較低，因此評級中性。



　　據外電報道，萬達商管已完成上市前融資，籌集近60億美元。

        



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd