東莞農商銀行招股 首日孖展僅7671萬

東莞農村商業銀行（9889）昨起至下周二（21日）招股，為今年首隻登陸港交所的銀行股。該股招股價介乎7.92元至8.71元，每手（1000股）入場費為8797.78元，最高集資額為99.99億元，將於29日掛牌。惟首日招股遇冷，公開部份未獲足額認購，僅錄孖展額7671萬元。東莞農村商業銀行計劃發行11.48億股股份，其中公開發售佔10%，國際部份佔90%。是次上市引入了福民發展作為基石投資者，認購了10億元股份，佔發售股份約10.5%。招商證券、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯席保薦人。資料顯示，福民發展是由東莞市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有，主要在港從事投資控股、物業投資管理以及商業、住宅及工業物業業務。最高集資額99.99億東莞農村商業銀行首日招股少人問津，綜合券商數據，僅為其借出孖展7671萬元，較公開募資額10億元，仍有一大段距離。市場分析認為，該股相較同業估值過高，營收增速正在放緩，加上大環境與經濟基本面平平，難以對投資者產生吸引力。若最終發售價為中位數8.32元，則公司估計集資淨額為92.95億元，是次集資所得將用於補充核心一級資本，鞏固資本基礎，從而支持業務的持續增長。截至今年3月底，公司核心一級資本充足率和一級資本充足率各為11.52%和11.56%，較上年底小幅下降，但仍符合監管要求。另外，同台招股的未有盈利生科股創勝集團（6628）昨日截止孖展認購，綜合本港券商數據，共錄得孖展額19.13億元，較公開募資額6453萬元，超額認購28.64倍。其中，富途及輝立各借出5.87億元和3.88億元。該股將於29日掛牌。